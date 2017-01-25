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Юрий Шевцов: «Возможно, катарский круглый стол был и ошибкой. Сейчас никаких разборок не было»

26.01.2017 07:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов в интервью с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Новиковым рассказал о том, как строились во Франции его отношения с Владимиром Коноплевым.

— Мы виделись мало. Но он хотел быть с нами, приезжал в команду точечно. Все до сих пор поминают нам тот катарский «круглый стол». Возможно, он был и ошибкой. Сейчас никаких разборок не было. Все люди растут и меняются. Мы знаем, насколько глава федерации сердцем в наших проблемах и нуждах, хотя он нигде не выставляет себя на первый план, – сказал Шевцов.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов в интервью с корреспондентом «Прессбола» Сергеем Новиковым рассказал о том, как строились во Франции его отношения с...

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