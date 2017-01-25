﻿﻿ Юрген Клопп: «МЮ» забивает нам после очевидного офсайда – свистка нет, сегодня должен был быть пенальти – судья молчит». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Юрген Клопп: «МЮ» забивает нам после очевидного офсайда – свистка нет, сегодня должен был быть пенальти – судья молчит»

26.01.2017 07:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги полуфинального матча Кубка английской лиги против «Саутгемптона» (0:1).

«Соперник заслуженно выиграл оба матча противостояния. Мы действовали хорошо, не смогли бы создать больше моментов, чем сегодня во втором тайме матча, «Ливерпуль» доминировал. Это сложно сделать, потому что приходится рисковать, чем и воспользовался «Саутгемптон».

У нас было много отличных моментов забить, но не было удачи. Судья не увидел игру рукой в исполнении Лонга, и это не лучшее решение в такой игре.

У нас было 7 хороших моментов, чтобы забить. Нам нужно было забивать, но не получилось, поэтому мы проиграли. Я удовлетворен игрой, но не результатом.

Было бы неплохо услышать свисток судьи. Не знаю, сколько уже подобное случалось в этом сезоне. «МЮ» забивает нам после очевидного офсайда – свистка нет, сегодня должен был быть пенальти – судья молчит», – сказал Клопп.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги полуфинального матча Кубка английской лиги против «Саутгемптона» (0:1).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Australian Open. 1/2 финала. Федерер сыграет с Вавринкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика