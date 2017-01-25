|
Australian Open. 1/2 финала. Федерер сыграет с Вавринкой
26.01.2017 07:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
За выход в свой 28-й финал «Большого шлема» Роджер Федерер (17) в Мельбурне сыграет со Стэном Вавринкой (3), у которого по личным встречам ведет 18-3.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За выход в свой 28-й финал «Большого шлема» Роджер Федерер (17) в Мельбурне сыграет со Стэном Вавринкой (3), у которого по личным встречам ведет 18-3.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии