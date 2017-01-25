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Булыга тренируется с «Днепром»
26.01.2017 07:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает источник, нападающий Виталий Булыга поддерживает форму с «Днепром», воспитанником которого является.
Последним клубом форварда была «Белшина», где он провел первый круг сезона-2016.
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Как сообщает источник, нападающий Виталий Булыга поддерживает форму с «Днепром», воспитанником которого является.
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