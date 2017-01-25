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Australian Open. 1/2 финала. Винус сыграет с Вандвевей, Серена – с Лючич-Барони
26.01.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
За выход в свой первый за 14 лет финал Открытого чемпионата Австралии Винус Уильямс (13) сыграет с Коко Вандевей, которую обыграла в их единственную встречу в прошлом году в Риме.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
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За выход в свой первый за 14 лет финал Открытого чемпионата Австралии Винус Уильямс (13) сыграет с Коко Вандевей, которую обыграла в их единственную встречу в прошлом...
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