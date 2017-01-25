﻿ Australian Open. 1/2 финала. Винус сыграет с Вандвевей, Серена – с Лючич-Барони. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Australian Open. 1/2 финала. Винус сыграет с Вандвевей, Серена – с Лючич-Барони

26.01.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

За выход в свой первый за 14 лет финал Открытого чемпионата Австралии Винус Уильямс (13) сыграет с Коко Вандевей, которую обыграла в их единственную встречу в прошлом году в Риме.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Винус Уильямс (США)  Коко Вандевей (США)
6:76:24:3
Дата проведения
26 января, 05.19
Онлайн матча

 

Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия)  Серена Уильямс (США)
Дата проведения
26 января, 08.15
Онлайн матча
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За выход в свой первый за 14 лет финал Открытого чемпионата Австралии Винус Уильямс (13) сыграет с Коко Вандевей, которую обыграла в их единственную встречу в прошлом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Булыга тренируется с «Днепром»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика