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Биончик продлил контракт с «Лучом»
26.01.2017 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководство «Луча» достигло договоренности о продолжении сотрудничества с Иваном Биончиком.
Контракт с 31-летним специалистом подписан по системе 1+1.
Напомним, 16 января нынешнего года Биончик
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Руководство «Луча» достигло договоренности о продолжении сотрудничества с Иваном Биончиком.
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