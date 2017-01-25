﻿ Биончик продлил контракт с «Лучом». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Биончик продлил контракт с «Лучом»

26.01.2017 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Руководство «Луча» достигло договоренности о продолжении сотрудничества с Иваном Биончиком.

Контракт с 31-летним специалистом подписан по системе 1+1.

Напомним, 16 января нынешнего года Биончик пополнил тренерский штаб «Крумкачоў», однако уже 23 января покинул клуб.

Иван Биончик: «С руководством ФК «Крумкачы» приняли решение не заключать соглашение»

«Прессбол»: не исключено, уход Биончика из «Крумкачоў» связан с завершением расследования по делу о договорных матчах

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство «Луча» достигло договоренности о продолжении сотрудничества с Иваном Биончиком.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Australian Open. 1/2 финала. Винус сыграет с Вандвевей, Серена – с Лючич-Барони
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика