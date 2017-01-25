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Винус Уильямс вышла в финал Australian Open

26.01.2017 09:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв — Sputnik. Американская теннисистка Винус Уильямс сыграет в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает Sputnik.

В полуфинальном матче 36-летняя Уильямс взяла верх над своей соотечественницей Коко Вандевеге со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:3. Поединок длился 2 часа 25 минут.

В решающем матче американка может встретиться с победительницей пары Серена Уильямс — Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия).

В последний раз Винус Уильямс играла в финале турниров серии Большого шлема в одиночном разряде в 2009 году на Уимблдоне. Тогда спортсменка проиграла своей младшей сестре. В финале Australian Open Винус играла лишь один раз — в 2003 году — и уступила опять же Серене.

 
Теги: Минск
 
 
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Старшая из сестер Уильямс впервые за восемь лет вышла в финал турнира Большого шлема.

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