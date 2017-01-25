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Сергей Ильич: «Компенсация Хацкевичу? На сегодня никаких документов в АБФФ не поступало»

26.01.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава комитета по статусам и переходам футболистов АБФФ Сергей Ильич, избранный в состав Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, заявил, что в федерацию не поступало документов от представителей Хацкевича, который намеревается взыскать с АБФФ компенсацию за досрочное расторжение контракта.

— Бывший главный тренер национальной сборной Беларуси Александр Хацкевич собирался взыскать с БФФ компенсацию за досрочное расторжение контракта...

— Без комментариев. Могу лишь сказать, что на сегодня никаких документов в федерацию не поступало, – сказал Ильич.

«Мы пойдем до конца». Хацкевич хочет от АБФФ компенсации за досрочное расторжение контракта

Сергей Сафарьян: «Контракт с Хацкевичем был расторгнут в соответствии с прописанными условиями, остальное – какой-то бред»

 
 
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Глава комитета по статусам и переходам футболистов АБФФ Сергей Ильич, избранный в состав Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, заявил, что в федерацию не...

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