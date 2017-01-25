|
Сергей Ильич: «Компенсация Хацкевичу? На сегодня никаких документов в АБФФ не поступало»
26.01.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава комитета по статусам и переходам футболистов АБФФ Сергей Ильич,
— Бывший главный тренер национальной сборной Беларуси Александр Хацкевич собирался взыскать с БФФ компенсацию за досрочное расторжение контракта...
— Без комментариев. Могу лишь сказать, что на сегодня никаких документов в федерацию не поступало, – сказал Ильич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава комитета по статусам и переходам футболистов АБФФ Сергей Ильич, избранный в состав Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, заявил, что в федерацию не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии