﻿ АХЛ. Евенко сделал ассист и прервал 27-матчевую серию без очков. 21.by
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АХЛ. Евенко сделал ассист и прервал 27-матчевую серию без очков

26.01.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский защитник «Кливленда» Олег Евенко отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Милуоки» (5:2).

Евенко провел 21 матч в нынешнем сезоне и набрал первое очко. Отметим, что белорус также не набирал очки в 7 заключительных матчах прошлого сезона.

В текущем сезоне Евенко заработал 45 минут штрафа, показатель полезности – «+1».

 
 
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Белорусский защитник «Кливленда» Олег Евенко отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Милуоки» (5:2).

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