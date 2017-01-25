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АХЛ. Евенко сделал ассист и прервал 27-матчевую серию без очков
26.01.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник «Кливленда» Олег Евенко отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Милуоки» (5:2).
Евенко провел 21 матч в нынешнем сезоне и набрал первое очко. Отметим, что белорус также не набирал очки в 7 заключительных матчах прошлого сезона.
В текущем сезоне Евенко заработал 45 минут штрафа, показатель полезности – «+1».
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Белорусский защитник «Кливленда» Олег Евенко отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Милуоки» (5:2).
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