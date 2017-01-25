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Сергей Хижниченко: «Моя зарплата уменьшилась? Раз я подписал контракт с «Шахтером», значит, это меня не смущает»

26.01.2017 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Шахтера» Сергей Хижниченко рассказал о своей зарплате в клубе.

– Руководство «Шахтера» вышло на меня с предложением, очертило круг задач и условия. Меня все устроило, поэтому решил продолжить карьеру в Солигорске. Моя зарплата уменьшилась по сравнению с той, которую получал в Казахстане? Раз я подписал контракт с «Шахтером», значит, это меня не смущает, – сказал Хижниченко.

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Нападающий «Шахтера» Сергей Хижниченко рассказал о своей зарплате в клубе.

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