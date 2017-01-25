МИНСК, 26 янв — Sputnik. Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс сразятся в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает Sputnik.

В четверг определилась вторая участница финального матча в женском одиночном разряде Australian Open. В 1/2 Серена Уильямс, "посеянная" на турнире под вторым номером, обыграла хорватку Марьяну Лучич-Барони со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 50 минут.

Соперницей Уильямс в заключительном поединке станет ее старшая сестра Винус , одолевшая в полуфинале американку Коко Вандевеге со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.

К слову, сестры уже встречались в финале турнира в далеком 2003 году. Тогда сильнее была Серена.

Серена Уильямс шесть раз побеждала на Открытом чемпионате Австралии, последний — в 2015 году. Для Винус лучшим достижением на Australian Open стал выход в финал в 2003 году.

Счет личных встреч сестер Уильямс — 16-11 в пользу Серены. В последний раз они играли друг с другом в финале турнира серии Большого шлема в 2009 году на Уимблдоне. Тогда победу праздновала Серена со счетом 7:6 (7:3), 6:2.