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В финале Australian Open сыграют сестры Уильямс

26.01.2017 10:08 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв — Sputnik. Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс сразятся в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает Sputnik.

В четверг определилась вторая участница финального матча в женском одиночном разряде Australian Open. В 1/2 Серена Уильямс, "посеянная" на турнире под вторым номером, обыграла хорватку Марьяну Лучич-Барони со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте 50 минут.

Соперницей Уильямс в заключительном поединке станет ее старшая сестра Винус, одолевшая в полуфинале американку Коко Вандевеге со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.

К слову, сестры уже встречались в финале турнира в далеком 2003 году. Тогда сильнее была Серена. 

Серена Уильямс шесть раз побеждала на Открытом чемпионате Австралии, последний — в 2015 году. Для Винус лучшим достижением на Australian Open стал выход в финал в 2003 году.

Счет личных встреч сестер Уильямс — 16-11 в пользу Серены. В последний раз они играли друг с другом в финале турнира серии Большого шлема в 2009 году на Уимблдоне. Тогда победу праздновала Серена со счетом 7:6 (7:3), 6:2.

 
Теги: Минск
 
 
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Статистика личных встреч в пользу Уильямс-младшей, кроме того, она шесть раз побеждала на кортах Мельбурна.

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