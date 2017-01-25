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Витус находится на просмотре в «Карпатах»

26.01.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По информации Tribuna.com, на просмотре в «Карпатах» находится защитник Максим Витус.

Первую часть сезона Витус провел в хорватском «Сплите», в составе которого провел 11 матчей в высшей лиге Хорватии.

27-летний белорус выступает на позиции левого защитника. Подробная статистика Витуса здесь.

Напомним, в зимнее межсезонье «Карпаты» продали двух левых защитников: Владимир Костевич перешел в «Лех», а Василий Кравец – в «Луго».

 

 
 
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По информации Tribuna.com, на просмотре в «Карпатах» находится защитник Максим Витус.

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