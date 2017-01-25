По информации Tribuna.com, на просмотре в «Карпатах» находится защитник Максим Витус.

Первую часть сезона Витус провел в хорватском «Сплите», в составе которого провел 11 матчей в высшей лиге Хорватии.

27-летний белорус выступает на позиции левого защитника. Подробная статистика Витуса здесь .

Напомним, в зимнее межсезонье «Карпаты» продали двух левых защитников: Владимир Костевич перешел в «Лех», а Василий Кравец – в «Луго».