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Витус находится на просмотре в «Карпатах»
26.01.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации Tribuna.com, на просмотре в «Карпатах» находится защитник Максим Витус.
Первую часть сезона Витус провел в хорватском «Сплите», в составе которого провел 11 матчей в высшей лиге Хорватии.
27-летний белорус выступает на позиции левого защитника. Подробная статистика Витуса
Напомним, в зимнее межсезонье «Карпаты» продали двух левых защитников: Владимир Костевич перешел в «Лех», а Василий Кравец – в «Луго».
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По информации Tribuna.com, на просмотре в «Карпатах» находится защитник Максим Витус.
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