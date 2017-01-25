Директор «Луча» Дмитрий Карповский прокомментировал решение Биончика продолжить работу в клубе.

— Мы чрезвычайно рады тому, что Иван Сергеевич принял такое решение. Для «Луча» он больше чем просто тренер. Именно этот человек стоит у истоков создания коллектива, клуба. Он молодой развивающийся специалист, вместе с которым мы приложим максимальные усилия, чтобы завоевать в следующем сезоне медали, – сказал Карповский.

Напомним, следующий сезон в первой лиге «Луч» начнет с дефицитом в 10 очков .