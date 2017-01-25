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Директор «Луча» Карповский: «Вместе с Биончиком мы приложим максимальные усилия, чтобы завоевать в следующем сезоне медали»
26.01.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Луча» Дмитрий Карповский прокомментировал
— Мы чрезвычайно рады тому, что Иван Сергеевич принял такое решение. Для «Луча» он больше чем просто тренер. Именно этот человек стоит у истоков создания коллектива, клуба. Он молодой развивающийся специалист, вместе с которым мы приложим максимальные усилия, чтобы завоевать в следующем сезоне медали, – сказал Карповский.
Напомним, следующий сезон в первой лиге «Луч»
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Директор «Луча» Карповский: «Вместе с Биончиком мы приложим максимальные усилия, чтобы завоевать в следующем сезоне медали»
Директор «Луча» Дмитрий Карповский прокомментировал решение Биончика продолжить работу в клубе.
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