Американки Серена и Винус Уильямс вышли в финал Australian Open-2017.

Они разыграют девятый финал турнира «Большого шлема». На данный момент в личном противостоянии в финалах «Шлемов» Серена ведет со счетом 6:2.

В последний раз сестры Уильямс играли в финале «Шлема» на «Уимблдоне»-2009. Первый финал между сестрами произошел 16 лет назад на US Open-2001.