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Сестры Уильямс в девятый раз разыграют финал турнира «Большого шлема»

26.01.2017 10:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Американки Серена и Винус Уильямс вышли в финал Australian Open-2017.

Они разыграют девятый финал турнира «Большого шлема». На данный момент в личном противостоянии в финалах «Шлемов» Серена ведет со счетом 6:2.

В последний раз сестры Уильямс играли в финале «Шлема» на «Уимблдоне»-2009. Первый финал между сестрами произошел 16 лет назад на US Open-2001.

 
 
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Американки Серена и Винус Уильямс вышли в финал Australian Open-2017.

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