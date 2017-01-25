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Сестры Уильямс в девятый раз разыграют финал турнира «Большого шлема»
26.01.2017 10:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Американки Серена и Винус Уильямс вышли в финал Australian Open-2017.
Они разыграют девятый финал турнира «Большого шлема». На данный момент в личном противостоянии в финалах «Шлемов» Серена ведет со счетом 6:2.
В последний раз сестры Уильямс играли в финале «Шлема» на «Уимблдоне»-2009. Первый финал между сестрами произошел 16 лет назад на US Open-2001.
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Американки Серена и Винус Уильямс вышли в финал Australian Open-2017.
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