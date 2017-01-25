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Никифоренко возглавил дубль «Шахтера», Юревич стал его ассистентом
26.01.2017 10:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший наставник «Шахтера» Сергей Никифоренко возглавил дублирующий состав горняков. Ассистентом главного тренера дубля назначен завершивший карьеру Александр Юревич.
Таким образом, тренерский штаб дубля «Шахтера» обрел окончательный вид: главный тренер — Сергей Никифоренко, помощник — Александр Юревич, тренер вратарей — Родион Жук.
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Бывший наставник «Шахтера» Сергей Никифоренко возглавил дублирующий состав горняков.
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