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Анатолий Юревич: «Институт сборных? Как я понимаю, в АБФФ это никому не нужно»

26.01.2017 11:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Анатолий Юревич в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о принципах работы института сборных и его роли и состоянии в АБФФ.

- Многие называют вас идеальным кандидатом для руководства институтом сборных команд. АБФФ обращалась к вам по этому поводу?

– Нет, я ни с кем не обсуждал эту тему.

- А есть видение в преломлении на белорусский футбол?

– Естественно, есть видение. Понятно, что нужно сделать и как. Но как я понимаю, это никому не нужно.

- Тем не менее, если бы пригласили вас, вы были бы готовы?

– Сейчас нет желания.

- Вы сказали, что у вас есть понимание, что нужно сделать и как. Можете приоткрыть завесу тайны?

– На самом деле, об этом нужно говорить долго. Проблема в том, что мало кто понимает, что такое институт сборной. Департамент сборных команд воспринимает это как необходимость наличия тренеров, работающих с различными сборными. Но это далеко не так. Институт сборных – это серьезный департамент. Он должен видеть тенденции в футболе и разрабатывать подходы к ним. Это глубокая, фундаментальная и методическая работа. А то отношение, которое есть сегодня – это скучно, неинтересно и где-то даже неприятно, – сказал Юревич.

 
 
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Белорусский специалист Анатолий Юревич в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о принципах работы института сборных и его роли и состоянии в...

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