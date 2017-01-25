Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов заявил, что готов ждать, когда правило левшей начнет давать плоды.

— Интерес к работе у вас растет? Не устали?

— Я сейчас в точке, где уже находился семь лет назад, когда создавал новую сборную. Это самое неблагодарное в работе тренера время. Все видят твои ошибки, все по тебе бьют. Но через три-четыре года все будет хорошо. И все же мелькнула мысль: берусь за это последний раз...

— Но — берусь?

— Делаю это не для одного себя. Меня много критиковали за сказанное однажды после Никосии «начинаем с нуля». Сейчас критикуют за «правило левшей». Но я все равно подожду, когда оно начнет давать плоды. Пусть это будет через три-четыре сезона. Или даже когда меня в сборной уже не будет. Только ведь ту цитату из Шиловича я не придумал. Отменят правило — что ж, придется играть с правшами.

Суть моей работы в том, что за ней стою не я один. Это еще и Коноплев с его штабом, это и много тренеров, и люди, которые вкладывают в помощь сборной сердце. Оставить их я не могу. Если кого-то не устрою, то для разрыва контракта не придется даже доставать лист и ручку. Хватит простого рукопожатия от Коноплева. Я персона на виду. По ней стреляют, ее хвалят и возвеличивают. А есть люди, на чьих плечах огромный труд. И вот их бросать нельзя. Нужно идти. И если только путь упрется в стену и движение станет в принципе невозможно, тогда... надо пожимать руки, – сказал Шевцов.