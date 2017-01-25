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Квалификация ЧЕ-2019 (U-21). Беларусь сыграет в одной группе с Сан-Марино, Молдовой, Грецией, Хорватией и Чехией
26.01.2017 11:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Молодежная сборная Беларуси (U-21) узнала соперников по квалификации чемпионата Европы-2019.
Группа 1: Чехия, Хорватия, Греция, Молдова, Беларусь, Сан-Марино.
Группа 2: Испания, Словакия, Исландия, Албания, Эстония, Северная Ирландия.
Группа 3: Дания, Польша, Финляндия, Грузия, Литва, Фарерские острова.
Группа 4: Англия, Голландия, Украина, Шотландия, Латвия, Андорра.
Группа 5: Германия, Израиль, Норвегия, Ирландия, Азербайджан, Косово.
Группа 6: Швеция, Бельгия, Турция, Венгрия, Кипр, Мальта.
Группа 7: Сербия, Австрия, Россия, Македония, Армения, Гибралтар.
Группа 8: Португалия, Швейцария, Румыния, Уэльс, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн.
Группа 9: Франция, Словения, Черногория, Болгария, Казахстан, Люксембург.
Прямые путевки на чемпионат Европы, который пройдет в Италии и Сан-Марино, получат победители групп. Четыре лучших коллектива из занявших вторые места будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Победители двухматчевых противостояний получат право играть в финальном турнире.
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Квалификация ЧЕ-2019 (U-21). Беларусь сыграет в одной группе с Сан-Марино, Молдовой, Грецией, Хорватией и Чехией
Молодежная сборная Беларуси (U-21) узнала соперников по квалификации чемпионата Европы-2019.
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