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Защитник сборной Армении Оганесян подписал контракт с «Торпедо-БелАЗом»

26.01.2017 12:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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24-летний защитник сборной Армении Камо Оганесян перешел из «Пюника» в «Торпедо»-БелАЗ.

Оганесян является трехкратным чемпионом Армении, четырехкратным обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка Армении. Являлся членом юношеских, молодежной, а с 2012 года — национальной сборной Армении, провел 22 матча.

За «Пюник» играл с 2009 года. В 117 играх забил 25 мячей.

 
 
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24-летний защитник сборной Армении Камо Оганесян перешел из «Пюника» в «Торпедо»-БелАЗ.

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