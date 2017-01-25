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Защитник сборной Армении Оганесян подписал контракт с «Торпедо-БелАЗом»
26.01.2017 12:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
24-летний защитник сборной Армении Камо Оганесян перешел из «Пюника» в «Торпедо»-БелАЗ.
Оганесян является трехкратным чемпионом Армении, четырехкратным обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка Армении. Являлся членом юношеских, молодежной, а с 2012 года — национальной сборной Армении, провел 22 матча.
За «Пюник» играл с 2009 года. В 117 играх забил 25 мячей.
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24-летний защитник сборной Армении Камо Оганесян перешел из «Пюника» в «Торпедо»-БелАЗ.
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