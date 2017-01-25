24-летний защитник сборной Армении Камо Оганесян перешел из «Пюника» в «Торпедо»-БелАЗ.

Оганесян является трехкратным чемпионом Армении, четырехкратным обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка Армении. Являлся членом юношеских, молодежной, а с 2012 года — национальной сборной Армении, провел 22 матча.

За «Пюник» играл с 2009 года. В 117 играх забил 25 мячей.