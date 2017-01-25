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Маевский подписал контракт с «Астаной»
26.01.2017 12:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Иван Маевский подписал контракт с «Астаной».
Хавбек уже приступил к тренировочному процессу с командой на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ.
Сезон 2016/17 Маевский начал в составе «Анжи». В 14 матчах забил 1 мяч. Ранее выступал в польской «Завише» (2014/15) и «Минске» (2012-14).
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Белорусский полузащитник Иван Маевский подписал контракт с «Астаной».
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