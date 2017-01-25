Белорусский полузащитник Иван Маевский подписал контракт с «Астаной».

Хавбек уже приступил к тренировочному процессу с командой на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ.

Сезон 2016/17 Маевский начал в составе «Анжи». В 14 матчах забил 1 мяч. Ранее выступал в польской «Завише» (2014/15) и «Минске» (2012-14).