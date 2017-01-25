В пятницу первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян проведет второй брифинг с участием болельщиков.

В конце декабрьской встречи в прямом эфире на следующий брифинг были приглашены Степан Нестюк, болеющий за БАТЭ Борисов, а также болельщик «Ислочи». Однако футбольный клуб из минского района решил отказаться от участия. Место представителя «Ислочи» займет Иван Шульга (известный под никнеймом ship_by ), который проявил инициативу и высказал желание принять участие в брифинге.

По причине того, что в прошлый раз осталось много не озвученных вопросов, было принято решение в этот раз новые не принимать. Это правило не касается гостей в студии – они имеют право задавать любые вопросы.

Брифинг начнется в 17:00 и будет транслироваться в прямом эфире на сайте АБФФ.