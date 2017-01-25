﻿ 27 января Сафарьян проведет второй брифинг с участием болельщиков. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

27 января Сафарьян проведет второй брифинг с участием болельщиков

26.01.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В пятницу первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян проведет второй брифинг с участием болельщиков.

В конце декабрьской встречи в прямом эфире на следующий брифинг были приглашены Степан Нестюк, болеющий за БАТЭ Борисов, а также болельщик «Ислочи». Однако футбольный клуб из минского района решил отказаться от участия. Место представителя «Ислочи» займет Иван Шульга (известный под никнеймом ship_by), который проявил инициативу и высказал желание принять участие в брифинге.

По причине того, что в прошлый раз осталось много не озвученных вопросов, было принято решение в этот раз новые не принимать. Это правило не касается гостей в студии – они имеют право задавать любые вопросы.

Брифинг начнется в 17:00 и будет транслироваться в прямом эфире на сайте АБФФ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян проведет второй брифинг с участием болельщиков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Маевский подписал контракт с «Астаной»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика