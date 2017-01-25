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Кирилл Кириленко: «Знаю, что немецкие команды испытывают ко мне интерес, но предметно об этом говорить до 18 лет сложно»

26.01.2017 14:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий сборной Беларуси U-17 Кирилл Кириленко поделился мнением об интересе немецких клубов.

— Ситуация с интересом «Лейпцига» произвела в некотором роде сенсацию в белорусском футболе...

— Считаю, что мне еще нужно достаточно много работать. Ближе к моим 18 годам наступит какая-то ясность в этом вопросе. Да, знаю, что немецкие команды испытывают ко мне интерес, но предметно об этом говорить сложно, поскольку не имею права играть за границей до совершеннолетия.

— Какие первые мысли пришли в голову после того, как стало известно об интересе из заграницы?

— Прежде всего, был очень впечатлен и сильно удивлен. Никак не ожидал, что европейские клубы могут обратить на меня внимание.

— Кроме «Лейпцига», какие еще коллективы проявляли заинтересованность?

— В числе вариантов также назывался еще один клуб из немецкого первенства — «Штутгарт», – сказал Кириленко.

 
 
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Нападающий сборной Беларуси U-17 Кирилл Кириленко поделился мнением об интересе немецких клубов.

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