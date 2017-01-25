﻿ Сборная Беларуси U-21 начнет отборочный турнир в июне матчем против Сан-Марино. 21.by
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Сборная Беларуси U-21 начнет отборочный турнир в июне матчем против Сан-Марино

26.01.2017 14:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Молодежная сборная Беларуси (U-21) в рамках квалификации чемпионата Европы-2019 сыграет со сборными Сан-Марино, Молдовы, Греции, Хорватии и Чехии.

Отборочный турнир белорусы начнут домашним матчем 7 июня с командой Сан-Марино. Затем 1 сентября также дома сыграют с Грецией.

Полный календарь выступления белорусской сборной можно посмотреть здесь.

 
 
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Молодежная сборная Беларуси (U-21) в рамках квалификации чемпионата Европы-2019 сыграет со сборными Сан-Марино, Молдовы, Греции, Хорватии и Чехии.

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