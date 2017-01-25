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Сборная Беларуси U-21 начнет отборочный турнир в июне матчем против Сан-Марино
26.01.2017 14:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Молодежная сборная Беларуси (U-21) в рамках квалификации чемпионата Европы-2019 сыграет со сборными Сан-Марино, Молдовы, Греции, Хорватии и Чехии.
Отборочный турнир белорусы начнут домашним матчем 7 июня с командой Сан-Марино. Затем 1 сентября также дома сыграют с Грецией.
Полный календарь выступления белорусской сборной можно посмотреть
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Молодежная сборная Беларуси (U-21) в рамках квалификации чемпионата Европы-2019 сыграет со сборными Сан-Марино, Молдовы, Греции, Хорватии и Чехии.
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