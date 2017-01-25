МИНСК, 26 янв — Sputnik. Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко признался, что решение Международного спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) вызвало одновременно радость и горечь.



© Sputnik/ Александр Кривошеев НОК о разбирательстве в Лозанне и иске на возмещение ущерба гребцам

Накануне CAS отменил годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарах и каноэ , наложенную Международной федерации каноэ (ICF).

"Радость вполне объяснима — правда восторжествовала, а горечь оттого, что потери за это время произошли невосполнимые: сил, нервов, здоровья, финансов и олимпийских наград", — сказал Шамко.

По его мнению, история с самого начала развивалась по странному сценарию, в котором режиссеры угадывались.

Напомним, в апреле 2016 года во время планового сбора на гребной базе во французском Ла Тампль-сюр-Ло местная полиция, а также сотрудники таможни и антидопингового агентства оцепили расположение белорусской команды. Спортсмены, тренеры, врачи были задержаны и допрошены, их комнаты и вещи, включая компьютеры, тщательно обследованы. У тренера женской команды нашли пластинку запрещенного WADA мельдония, на применение которого у врача были медицинские показания и даже рецепт.

Облава на базе стала поводом для сурового решения со стороны ICF — отстранение почему-то только мужской команды, а также тренеров, медицинский и обслуживающий персонал от международных соревнований сроком на один год в том числе Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро .



© Sputnik/ Вероника Тризно, Сергей Пушкин Шантарович: виновных в Федерации гребли необходимо наказать

Рассмотрение иска, с которым выступил белорусский НОК, в CAS затянулось на полгода. Вердикт: отмена дисквалификации, белорусские гребцы имеют право выступать на международных соревнованиях.

По мнению главного тренера национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Владимира Шантаровича, у его подопечных украли олимпийские медали в пользу соперников. Андрей и Александр Богдановичи, Роман Петрушенко, Виталий Белько, Олег Юреня, Павел Медведев, Артем Козырь — элита мировой гребли, парни, которые могли и должны были подниматься на олимпийский подиум.

Сегодня Шантарович старается забыть случившееся и говорит, что мысли заняты другим.

"Уже отболело, никаких эмоций не осталось. Конкуренты сделали свое черное дело, а нынешние заявления чиновников Международной федерации каноэ о том, что у них якобы есть доказательства нашей вины — блеф. Попытаются, конечно, гадить, но мне уже все равно. Я другим занимаюсь: селекцией, функциональной диагностикой, генетикой, работаю с резервом, планирую подготовку к международным стартам и к Олимпиаде 2020 года в Токио", — сказал он.

Между тем министр спорта и туризма считает, что точка в истории с дисквалификацией еще не завершена — белорусская сторона продолжит работу, связанную с подачей и рассмотрением иска в Лозанну, на этот раз с требованием компенсировать материальные затраты и моральные издержки .