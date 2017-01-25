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Федерер в 28-й раз вышел в финал турнира «Большого шлема»

26.01.2017 14:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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35-летний швейцарец Роджер Федерер, в полуфинале Australian Open обыгравший соотечественника Стэна Вавринку со счетом 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3, в шестой раз вышел в финал Australian Open и 28-й раз – в финал турнира «Большого шлема». Таким образом, Федерер улучшил собственный рекорд по этому показателю – у ближайшего преследователя (Новака Джоковича) 21 финал.

Для Федерера это будет первый решающий матч на «Шлеме» с US Open-2015. По итогам турнира 17-кратный победитель «Шлемов», пропустивший вторую половину прошлого сезона, обеспечил себе возвращение в Топ-15.

 
 
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35-летний швейцарец Роджер Федерер, в полуфинале Australian Open обыгравший соотечественника Стэна Вавринку со счетом 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3, в шестой раз вышел в финал Australian Open и...

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