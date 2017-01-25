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Дмитрий Губерниев: «На чемпионате мира Домрачева будет претендовать на золотые медали»

26.01.2017 16:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что Дарья Домрачева будет претендовать на золотые медали уже на ближайшем чемпионате мира.

– В коллекции Дарьи Домрачевой уже есть все значимые трофеи. Что заставляет ее возвращаться на трассу так стремительно?

– Смотрите, Дорен-Абер вернулась — и выиграла две золотые медали на чемпионате мира. Может, Даша хочет выиграть три. Тем более имея мужа, который продолжает выступать, являясь самым титулованным биатлонистом всех времен и народов. Точно так же ищет мотивацию Фуркад и находит ее. Для большого спортсмена важно выступать, побеждать и получать от этого кайф, вырабатывая на дистанции эндорфин — гормон радости.

Дарья много выиграла и выиграет еще. Трехкратной олимпийской чемпионкой является и Кати Вильхельм (пусть у нее одно золото эстафетное, а у Домрачевой три личных). Может, белоруска собирается ее обойти. Зачем? Ну, хочет она. Если женщина хочет, то обязательно добьется. Поэтому я Дарье желаю всяческих удач. У нас прекрасные отношения. Я очень рад, что личная жизнь у нее складывается прекрасно. Что появилась замечательная дочка Ксюша. Пусть и дальше все будет хорошо.

– Как считаете, может ли Домрачева побороться…

– Она не просто может! На чемпионате мира она будет претендовать на золотые медали.

– …побороться с Магдаленой Форсберг и обойти шведку по количеству побед на этапах Кубка мира.

– Ну… Форсберг ни разу Олимпиаду не выигрывала. Так что она не абсолютный ориентир. Пусть Домрачева замахивается на все рекорды, пока выступает, и бьет их. А мы будем этому рады, – заявил Губерниев.

 

 
 
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что Дарья Домрачева будет претендовать на золотые медали уже на ближайшем чемпионате мира.

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