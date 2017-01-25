Защитник минского «Торпедо» Павел Евсеенко принял решение завершить игровую карьеру и перешел на тренерскую работу в солигорский «Шахтер».

Напомним, что в конце декабря футболист продлил контракт с клубом, присоединился к которому в июле 2016 года. Всего в составе «Торпедо» 36-летний игрок провел 13 матчей.

Сообщается, что Евсеенко стал ассистентом главного тренера «Шахтера» Олега Кубарева.