﻿﻿ Защитник минского «Торпедо» Евсеенко завершил игровую карьеру и стал ассистентом Кубарева в «Шахтере». 21.by
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Защитник минского «Торпедо» Евсеенко завершил игровую карьеру и стал ассистентом Кубарева в «Шахтере»

26.01.2017 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник минского «Торпедо» Павел Евсеенко принял решение завершить игровую карьеру и перешел на тренерскую работу в солигорский «Шахтер».

Напомним, что в конце декабря футболист продлил контракт с клубом, присоединился к которому в июле 2016 года. Всего в составе «Торпедо» 36-летний игрок провел 13 матчей.

Сообщается, что Евсеенко стал ассистентом главного тренера «Шахтера» Олега Кубарева.

 
 
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Защитник минского «Торпедо» Павел Евсеенко принял решение завершить игровую карьеру и перешел на тренерскую работу в солигорский «Шахтер».

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