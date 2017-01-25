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Защитник минского «Торпедо» Евсеенко завершил игровую карьеру и стал ассистентом Кубарева в «Шахтере»
26.01.2017 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник минского «Торпедо» Павел Евсеенко принял решение завершить игровую карьеру и перешел на тренерскую работу в солигорский «Шахтер».
Напомним, что в конце декабря футболист продлил контракт с клубом, присоединился к которому в июле 2016 года. Всего в составе «Торпедо» 36-летний игрок провел 13 матчей.
Сообщается, что Евсеенко стал ассистентом главного тренера «Шахтера» Олега Кубарева.
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Защитник минского «Торпедо» Евсеенко завершил игровую карьеру и стал ассистентом Кубарева в «Шахтере»
Защитник минского «Торпедо» Павел Евсеенко принял решение завершить игровую карьеру и перешел на тренерскую работу в солигорский «Шахтер».
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