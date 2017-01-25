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Андрей Гусов: «Будько? Не думаю, что стоит называть директором того, кто ничего не решает и ничего не определяет»
26.01.2017 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-главный тренер «Шахтера» Андрей Гусов рассказал о своих взаимоотношениях с директором клуба.
- Директор «Шахтера» Юрий Будько в одном интервью сказал, что о смене тренера задумывались еще до полуфинала Континентального кубка. Как вы можете это объяснить?
– Я глубоко убежден, что директор хоккейного клуба, как и директор любого предприятия, организации, – это штучный товар. Он обязан быть сильной личностью, справедливым и мудрым руководителем, умеющим отстаивать интересы клуба и команды перед вышестоящим начальством, перед спонсорами. Это человек, который должен убеждать учредителей в правильности того или иного решения, человек, тонко понимающий ситуацию в коллективе. Его действия часто напрямую связаны с результатами команды.
Такого директора в «Шахтере» нет. Да и вообще, не думаю, что стоит называть директором того, кто ничего не решает и ничего не определяет, а на команды сверху по-армейски отвечает: «Есть, так точно!» Своего мнения и желания в чем-то возразить, силы духа убедить, у такого человека нет. Позвоните, спросите у него сегодня, о чем он «задумывается», как смотрит в глаза хоккеистам и болельщикам, – сказал Гусов.
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Андрей Гусов: «Будько? Не думаю, что стоит называть директором того, кто ничего не решает и ничего не определяет»
Экс-главный тренер «Шахтера» Андрей Гусов рассказал о своих взаимоотношениях с директором клуба.
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