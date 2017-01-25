﻿ «Реал» готов продать Морату за 60 млн евро, «Арсенал» интересуется игроком. 21.by
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«Реал» готов продать Морату за 60 млн евро, «Арсенал» интересуется игроком

26.01.2017 18:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Альваро Мората недоволен своим положением в команде.

Мората расстроен тем, что после возвращения в клуб летом он остается дублером Карима Бензема, сообщает The Telegraph со ссылкой на Diario Gol.

Президент «Реала» Флорентино Перес в разговоре с Моратой озвучил сумму, за которую готов отпустить игрока: «Если мы получим 60 миллионов евро, ты можешь уйти завтра».

Интерес к 24-летнему воспитаннику «Реала» проявляет «Арсенал».

 

 
 
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Нападающий «Реала» Альваро Мората недоволен своим положением в команде.

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