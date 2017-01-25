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«Реал» готов продать Морату за 60 млн евро, «Арсенал» интересуется игроком
26.01.2017 18:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Реала» Альваро Мората недоволен своим положением в команде.
Мората расстроен тем, что после возвращения в клуб летом он остается дублером Карима Бензема, сообщает The Telegraph со ссылкой на Diario Gol.
Президент «Реала» Флорентино Перес в разговоре с Моратой озвучил сумму, за которую готов отпустить игрока: «Если мы получим 60 миллионов евро, ты можешь уйти завтра».
Интерес к 24-летнему воспитаннику «Реала» проявляет «Арсенал».
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Нападающий «Реала» Альваро Мората недоволен своим положением в команде.
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