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Белорус Чадович дисквалифицирован на четыре года за подмену допинг-проб
26.01.2017 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский тяжелоатлет Станислав Чадович дисквалифицирован на четыре года за подмену допинг-проб.
Чадович пытался подменить пробы во время внесоревновательной проверки перед Рио-2016.
Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается от 29 июля 2016 года.
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Белорусский тяжелоатлет Станислав Чадович дисквалифицирован на четыре года за подмену допинг-проб.
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