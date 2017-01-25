﻿ «Динамо» Минск – «Югра». Готовец забросил первую шайбу в КХЛ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Динамо» Минск – «Югра». Готовец забросил первую шайбу в КХЛ

26.01.2017 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыгрывает «Югру» (4:1, 3-й период).

Отметим, что четвертую шайбу в составе хозяев провел Кирилл Готовец. Это взятие ворот стало для защитника первым в КХЛ.

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыгрывает «Югру» (4:1, 3-й период).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НБА. «Лейкерс» сыграют на выезде с «Ютой», «Оклахома-Сити» примет «Даллас» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика