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«Динамо» Минск – «Югра». Готовец забросил первую шайбу в КХЛ
26.01.2017 21:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыгрывает «Югру» (4:1, 3-й период).
Отметим, что четвертую шайбу в составе хозяев провел Кирилл Готовец. Это взятие ворот стало для защитника первым в КХЛ.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыгрывает «Югру» (4:1, 3-й период).
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