﻿ Андрей Разин: «К сожалению, у нас не оказалось Эллисона, который взял кошельки динамовцев и разложил туда премиальные». 21.by
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Андрей Разин: «К сожалению, у нас не оказалось Эллисона, который взял кошельки динамовцев и разложил туда премиальные»

26.01.2017 22:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Югры» Андрей Разин подвел итог матча с минским «Динамо» (1:4).

– Поздравляю динамовцев с победой. Было видно, что команда заряжена, вышла биться. Тем более, сейчас такая ситуация, что сейчас каждые очки на вес золота. Можно даже отдаленно сравнить сегодняшний матч с плей-офф. Потому что самоотдача была запредельная. Но, к сожалению, у нас не оказалось Эллисона, который взял кошельки динамовцев и разложил туда премиальные.

Хороший хоккей. Думаю, зрителям понравилось. Мы соответствовали.

- Несколько диссанируют слова о заряженности с тем, что «Югра» в первом периоде не нанесла ни одного броска в створ.

– Можно сделать ноль бросков, но это от мастерства зависит больше, а не от желания. Мы сегодня бились, старались. Да, провели много времени в обороне, но по самоотдаче претензий нет. А что до бросков – так это мастерство.

- Вы готовились к этой игре, рассчитывая играть от обороны и действовать на контратаках?

– Я как тренер никогда не даю задание играть от обороны. Учим ребят играть по ситуации. Соперник сегодня больше давил, хорошо двигался. К сожалению, в первом периоде провели много времени в обороне, во втором тоже. Но во втором периоде это связано с большим количеством удалений. А задания играть от обороны не было. Сегодня в третьем периоде как-то игру выровняли более-менее, но проиграли 0:3, – сказал Разин.

 
 
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