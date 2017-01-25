﻿ Денис Тыднюк: «Думал, что под фамилией Петренко есть только два актера, но теперь буду знать, что есть и такой голкипер». 21.by
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Денис Тыднюк: «Думал, что под фамилией Петренко есть только два актера, но теперь буду знать, что есть и такой голкипер»

26.01.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Химика-СКА» Денис Тыднюк прокомментировал результат матча с «Могилевом» (0:1).

— Со стороны, с лавки, интересная игра. Имели много шансов, чтобы выиграть этот матч, но не забили. «Могилев» хорошо сыграл. Сегодня они дружно ловили шайбу на себя, дружно кричали «Ээээ». Я думал, что под фамилией Петренко есть только два актера, но теперь буду знать, что есть и такой голкипер.

— Последние три встречи ваша команда не может порадовать голевой результативностью...

— У нас вообще нет проблем! Думали 0:0 сыграть – не получилось. А если серьезно, то у нас масса моментов, где надо забивать. Бывает простой бросок – гол. А бывает люди целят до верного и нет гола, – сказал Тыднюк.

 
Теги: Могилев
 
 
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Главный тренер «Химика-СКА» Денис Тыднюк прокомментировал результат матча с «Могилевом» (0:1).

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