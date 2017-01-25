В нынешнем году сокращен перечень организаций физкультуры и спорта для оказания спонсорской помощи, дающей право на сниженный коэффициент к ставке налога на недвижимость. Об этом сообщает издание «Главный Бухгалтер».

В частности, из списка таких организаций исключены Президентский спортивный клуб, футбольный клуб «Динамо-Минск», велосипедный клуб «Минск», государственные учреждения (клубы) физической культуры и спорта по игровым видам спорта и другие организации физической культуры и спорта, имущество которых находится в собственности города Минска.

Таким образом, коэффициент 1,0 к ставке налога на недвижимость будут применять только организации, оказывающие безвозмездную (спонсорскую) помощь в установленном законодательством порядке Представительству НОК Беларуси в городе Минске.