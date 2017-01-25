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Президентский спортивный клуб, минское «Динамо» и велоклуб «Минск» лишились права на налоговые льготы
26.01.2017 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
В нынешнем году сокращен перечень организаций физкультуры и спорта для оказания спонсорской помощи, дающей право на сниженный коэффициент к ставке налога на недвижимость. Об этом сообщает издание «Главный Бухгалтер».
В частности, из списка таких организаций исключены Президентский спортивный клуб, футбольный клуб «Динамо-Минск», велосипедный клуб «Минск», государственные учреждения (клубы) физической культуры и спорта по игровым видам спорта и другие организации физической культуры и спорта, имущество которых находится в собственности города Минска.
Таким образом, коэффициент 1,0 к ставке налога на недвижимость будут применять только организации, оказывающие безвозмездную (спонсорскую) помощь в установленном законодательством порядке Представительству НОК Беларуси в городе Минске.
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Президентский спортивный клуб, минское «Динамо» и велоклуб «Минск» лишились права на налоговые льготы
В нынешнем году сокращен перечень организаций физкультуры и спорта для оказания спонсорской помощи, дающей право на сниженный коэффициент к ставке налога на...
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