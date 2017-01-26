﻿ Глава сервис-бригады сборной Беларуси Мюллер: «Если у белорусов нет работы, они еще и государству должны платить? Это необычно для Германии». 21.by
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Глава сервис-бригады сборной Беларуси Мюллер: «Если у белорусов нет работы, они еще и государству должны платить? Это необычно для Германии»

26.01.2017 23:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава сервис-бригады сборной Беларуси Даниэль Мюллер поразмышлял о безработице.

«Некоторые немцы, потерявшие работу, не начинают моментально искать новое место. У нас очень сильная социальная политика: в Германии все получают деньги — от мигрантов до безработных. Получается, если у белорусов нет работы, они еще и государству должны платить? Это необычно для Германии.

У нас все по-другому. Например, если человек зарабатывал 10 тысяч евро в месяц, а затем его уволили, он продолжает получать 60 процентов от зарплаты на протяжении двух лет. В этом тоже есть определенная проблема: у немцев нет мотивации искать работу, имея такую подушку безопасности. Два года мы можем позволить себе высыпаться по утрам. Некоторые просто прожигают это время: ходят в магазин за выпивкой и целыми днями бездельничают. Если будете в Германии, обратите внимание, сколько пьяных валяется у мостов и на вокзалах», – сказал Мюллер.

 
 
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