Глава сервис-бригады сборной Беларуси Мюллер: «Если у белорусов нет работы, они еще и государству должны платить? Это необычно для Германии»
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Глава сервис-бригады сборной Беларуси Даниэль Мюллер поразмышлял о безработице.
«Некоторые немцы, потерявшие работу, не начинают моментально искать новое место. У нас очень сильная социальная политика: в Германии все получают деньги — от мигрантов до безработных. Получается, если у белорусов нет работы, они еще и государству должны платить? Это необычно для Германии.
У нас все по-другому. Например, если человек зарабатывал 10 тысяч евро в месяц, а затем его уволили, он продолжает получать 60 процентов от зарплаты на протяжении двух лет. В этом тоже есть определенная проблема: у немцев нет мотивации искать работу, имея такую подушку безопасности. Два года мы можем позволить себе высыпаться по утрам. Некоторые просто прожигают это время: ходят в магазин за выпивкой и целыми днями бездельничают. Если будете в Германии, обратите внимание, сколько пьяных валяется у мостов и на вокзалах», – сказал Мюллер.
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Глава сервис-бригады сборной Беларуси Даниэль Мюллер поразмышлял о безработице.
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