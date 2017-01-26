﻿ Александр Шагойко: «Ходили разговоры, что «Белшина» купила чемпионство в 2001-м. Если кто и купил, меня об этом не предупредили». 21.by
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Александр Шагойко: «Ходили разговоры, что «Белшина» купила чемпионство в 2001-м. Если кто и купил, меня об этом не предупредили»

26.01.2017 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футболист «Ислочи» Александр Шагойко отметил, что не участвовал в договорных матчах.

– Часто сталкивались с нечестными матчами? Мы в редакции, заглядывая в архив, вспоминали игру вашей «Белшины» с витебским «Локомотивом» в 2003 году.

– Да, помню ту игру. За нее нам еще оценки не поставили в «Прессболе». Ну что сказать? Мне было 20 лет, что я мог решать? Если что-то и происходило, никак не мог об этом знать. Со мной никто не советовался. Точно так же ходили разговоры, что «Белшина» купила чемпионство в 2001-м. Если кто и купил, меня об этом не предупредили. Не представляю, чтобы такое решалось с участием молодых игроков, – сообщил Шагойко.

 
 
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Футболист «Ислочи» Александр Шагойко отметил, что не участвовал в договорных матчах.

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