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СМИ: Экклстоун через два года создаст альтернативную гоночную серию
26.01.2017 20:44 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв — Sputnik. Экс-руководитель "Формулы 1" Берни Экклстоун может в 2019 году запустить альтернативный гоночный чемпионат, отметил в четверг британский журналист Эндрю Бенсон в своем микроблоге в Twitter.
Экклстоун сообщил о том, что он
"Как было сказано достоверными источниками, они ожидают, что Экклстоун будет бороться против Liberty Media с помощью отколовшейся серии с 2019 года", — написал Бенсон.
После увольнения Экклстоуну предложили пост почетного директора "Королевских гонок", однако сам 86-летний бизнесмен отметил, что не понимает значения этой должности.
Экклстоун был причастен к "Формуле 1" с 1958 года, когда сам вышел на старт двух Гран-при за рулем болида собственной команды. Позже он был менеджером нескольких пилотов, в частности, Стюарта-Льюиса Эванса и единственного гонщика, ставшего чемпионом мира посмертно, Йохена Риндта, и владельцем команды Brabham.
С 1978 года — председатель Ассоциации конструкторов "Формулы-1" (FOCA), с 1987 года — глава организации, занимающейся продвижением "Королевских гонок", в наши дни имеющей название Formula One Management (FOM).
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После того, как Экклстоун оставил свой пост, ему предложили стать почетным директором "Формулы 1", однако он сказал, что не понимает, для чего нужна эта должность.
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