﻿ Минское "Динамо" выиграло у "Югры" в матче чемпионата КХЛ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минское "Динамо" выиграло у "Югры" в матче чемпионата КХЛ

26.01.2017 21:47 — Новости Спорта | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 26 января. В очередном матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги 26 января минское "Динамо" на своей площадке выиграло у одного из аутсайдеров Восточной конференции "Югры" из Ханты-Мансийска — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

Шайбы забросили:

у хозяев — Мэтт Эллисон (2.08, в большинстве, ассистент — Фредрик Петтерссон; 46.26, Аарон Палушай, Фредрик Петтерссон), Роман Граборенко (48.48, Александр Матерухин, Андрей Стась), Кирилл Готовец (54.21, Сергей Костицын, Евгений Ковыршин);

у гостей — Никита Двуреченский (28.15).

Штрафное время: 13 — 25 (Дрозд, 5.29, Граборенко, 15.35 (5 мин.), 49.06, Матерухин, 43.15, Палушай, 49.06 — командный штраф, 2.04, Беляев, 15.35 (2+5+10 мин.), 49.06, Иванов, 21.18, Кулик, 36.48).

После 51 матча белорусский клуб с 87 очками занимает 6-е место среди 14 команд Западной конференции (23 победы в основное время, 3 — в овертайме, 4 — по буллитам, 17 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 142-129).

Бомбардиры (гол+пас): Эллисон — 45 (16+29), Матерухин — 33 (21+12), Клинкхаммер — 30 (16+14), Граньяни — 29 (3+26), Степанов — 27 (15+12), С.Костицын — 23 (4+19), Лисовец — 18 (6+12), Павлович — 17 (8+9), Ковыршин — 16 (7+9), Кулаков — 11 (4+7), Комаров — 10 (6+4), Бэйлен — 9 (4+5), Петтерссон, Стась — по 9 (3+6), Гаврус — 8 (5+3), Лингле — 8 (0+8), Шинкевич — 7 (3+4), Дрозд — 7 (1+6), Палушай — 6 (3+3), Китаров — 6 (2+4), Граборенко — 5 (2+3), Амброжейчик — 4 (3+1), Готовец, Устиненко — по 4 (1+3), Краичек, Хенкель — по 4 (0+4), Коробов — 3 (1+2), Волков — 3 (0+3), Скривенс — 2 (0+2), Карабань, Улльстрём — по 1 (0+1).

Заключительный матч домашней серии динамовцы проведут 28 января с "Барысом" из Астаны.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 26 января. В очередном матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги 26 января минское "Динамо" на своей площадке выиграло у одного из аутсайдеров...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Динамо» Минск – «Югра». Готовец забросил первую шайбу в КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика