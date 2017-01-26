|
Минское "Динамо" выиграло у "Югры" в матче чемпионата КХЛ
26.01.2017 21:47 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 26 января. В очередном матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги 26 января минское "Динамо" на своей площадке выиграло у одного из аутсайдеров Восточной конференции "Югры" из Ханты-Мансийска — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).
Шайбы забросили:
у хозяев — Мэтт Эллисон (2.08, в большинстве, ассистент — Фредрик Петтерссон; 46.26, Аарон Палушай, Фредрик Петтерссон), Роман Граборенко (48.48, Александр Матерухин, Андрей Стась), Кирилл Готовец (54.21, Сергей Костицын, Евгений Ковыршин);
у гостей — Никита Двуреченский (28.15).
Штрафное время: 13 — 25 (Дрозд, 5.29, Граборенко, 15.35 (5 мин.), 49.06, Матерухин, 43.15, Палушай, 49.06 — командный штраф, 2.04, Беляев, 15.35 (2+5+10 мин.), 49.06, Иванов, 21.18, Кулик, 36.48).
После 51 матча белорусский клуб с 87 очками занимает 6-е место среди 14 команд Западной конференции (23 победы в основное время, 3 — в овертайме, 4 — по буллитам, 17 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 142-129).
Бомбардиры (гол+пас): Эллисон — 45 (16+29), Матерухин — 33 (21+12), Клинкхаммер — 30 (16+14), Граньяни — 29 (3+26), Степанов — 27 (15+12), С.Костицын — 23 (4+19), Лисовец — 18 (6+12), Павлович — 17 (8+9), Ковыршин — 16 (7+9), Кулаков — 11 (4+7), Комаров — 10 (6+4), Бэйлен — 9 (4+5), Петтерссон, Стась — по 9 (3+6), Гаврус — 8 (5+3), Лингле — 8 (0+8), Шинкевич — 7 (3+4), Дрозд — 7 (1+6), Палушай — 6 (3+3), Китаров — 6 (2+4), Граборенко — 5 (2+3), Амброжейчик — 4 (3+1), Готовец, Устиненко — по 4 (1+3), Краичек, Хенкель — по 4 (0+4), Коробов — 3 (1+2), Волков — 3 (0+3), Скривенс — 2 (0+2), Карабань, Улльстрём — по 1 (0+1).
Заключительный матч домашней серии динамовцы проведут 28 января с "Барысом" из Астаны.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 26 января. В очередном матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги 26 января минское "Динамо" на своей площадке выиграло у одного из аутсайдеров...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии