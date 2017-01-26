Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказался признавать поражение в ответном полуфинальном матче Кубка английской Лиги с «Халлом» (1:2, первая игра – 2:0).

«Мы не проиграли, матч закончился вничью 1:1. Я видел только два гола — гол Погба и гол соперников, это был отличный гол. Так что счет 1:1, мы по-прежнему не проигрываем. Думаю, 18 матчей без поражений — это потрясающий результат.

Я не видел первый гол «Халла». Мы празднуем, мы в финале. Не хочу говорить о пенальти и об игре. Игра была у нас в кармане, мы контролировали ее, но кое-что случилось, и счет открыл «Халл», — сказал Моуринью.