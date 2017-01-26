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Попытка подмены допинг-проб стоила Чадовичу 4 лет дисквалификации
27.01.2017 08:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв — Sputnik. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала белорусского штангиста Станислава Чадовича на четыре года за попытку подмены допинг-проб, сообщается на
© Sputnik Александр Вильф
Обвинение в манипуляции с допинг-пробой тяжелоатлет получил еще летом прошлого года. На время расследования 24-летний спортсмен был отстранен от соревнований.
По информации СМИ, Чадович пытался подменить пробы во время внесоревновательной допинг-проверки перед отлетом на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Речь шла о "химической и физиологической манипуляциях" с мочой.
Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается от 29 июля 2016 года.
Серебряный призер чемпионата Европы 2014 года (в категории до 62 килограммов) был включен в состав сборной Белоруссии на Игры в Рио, однако в последний момент тренерский штаб заменил его на другого спортсмена.
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Чадович планировал выступить на Играх-2016, однако в последний момент он был заменен и вместо него в Рио полетел Алексей Мжачик.
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