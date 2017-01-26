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Попытка подмены допинг-проб стоила Чадовичу 4 лет дисквалификации

27.01.2017 08:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала белорусского штангиста Станислава Чадовича на четыре года за попытку подмены допинг-проб, сообщается на официальном сайте организации.

Попытка подмены допинг-проб стоила Чадовичу 4 лет дисквалификации
© Sputnik Александр Вильф
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Обвинение в манипуляции с допинг-пробой тяжелоатлет получил еще летом прошлого года. На время расследования 24-летний спортсмен был отстранен от соревнований.

По информации СМИ, Чадович пытался подменить пробы во время внесоревновательной допинг-проверки перед отлетом на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Речь шла о "химической и физиологической манипуляциях" с мочой.

Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается от 29 июля 2016 года.

Серебряный призер чемпионата Европы 2014 года (в категории до 62 килограммов) был включен в состав сборной Белоруссии на Игры в Рио, однако в последний момент тренерский штаб заменил его на другого спортсмена. 

 
Теги: Минск
 
 
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Чадович планировал выступить на Играх-2016, однако в последний момент он был заменен и вместо него в Рио полетел Алексей Мжачик.

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