МИНСК, 27 янв — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" одержал вторую домашнюю победу подряд в регулярном чемпионате, на этот раз взяв верх над "Югрой" (Ханты-Мансийск), сообщает Sputnik.

Накануне на "Минск-Арене" столичная дружина провела поединок против одного из аутсайдеров Восточной конференции "Югры". Игра завершилась со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0). В составе победителей отличись Мэтт Эллисон (3-я, 47-я минуты), Роман Граборенко (49) и Кирилл Готовец (55). Единственную шайбу у "Югры" забросил Никита Двуреченский (29).

"Конечно, мы знали, что команда Андрея Разина очень опасна. Они здорово двигают шайбу и быстро переходят из обороны в атаку. Мы провели много времени перед игрой, чтобы убедиться, что сможем противостоять такому стилю. В итоге мы быстро переходили нейтральную зону и проводили много времени в зоне соперника. Это помогло нам подавить гостей и выжать пользу из нашего пребывания в их зоне защиты", — сказал после матча главный тренер "Динамо" Крэйг Вудкрофт, слова которого приводит пресс-служба клуба .

Наставник подчеркнул, что ему понравилось, как команда выкладывалась на льду. По его словам, "динамовцы" смогли выполнять игровой план на протяжении всех трех периодов. "Хорошо, что мы смогли получить нужный результат. Надеюсь, мы сможем от него оттолкнуться и играть дальше в таком же ключе", — заключил Вудкрофт.

Победа над "Югрой" стала второй подряд в нынешней домашней серии "зубров" — ранее минчане были сильнее "Автомобилиста" (5:4).

Следующий матч "бело-синие" проведут 28 января против астанинского "Барыса". Игра пройдет на "Минск-Арене".

В настоящее время подопечные Вудкрофта занимают шестую строчку на Западе — 87 баллов в 51 матче.