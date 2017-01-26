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Чемпионат Европы. Спринт. Чепелин стартует 7-м, Абашев – 40-м, Бочарников – 64-м, Воробей – 87-м
27.01.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
27 января на чемпионате Европы в польском Душники-Здруй пройдет мужской спринт.
Чемпионат Европы
Душники-Здруй, Польша
Мужчины
Спринт
Начало – в 12.00 по белорусскому времени
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
Старт-лист
1. Флориан Граф (Германия)
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27 января на чемпионате Европы в польском Душники-Здруй пройдет мужской спринт.
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