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Чемпионат Европы. Спринт. Чепелин стартует 7-м, Абашев – 40-м, Бочарников – 64-м, Воробей – 87-м

27.01.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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27 января на чемпионате Европы в польском Душники-Здруй пройдет мужской спринт.

Чемпионат Европы

Душники-Здруй, Польша

Мужчины

Спринт

Начало – в 12.00 по белорусскому времени

Прямая трансляция – «Беларусь 5»

Старт-лист

1. Флориан Граф (Германия)
3. Тобиас Арвидсон (Швеция)
7. Владимир Чепелин (Беларусь)
14. Ярослав Соукуп (Чехия)
17. Андрей Расторгуев (Латвия)
18. Евгений Гараничев (Россия)
22. Красимир Анев (Болгария)
24. Александр Логинов (Россия)
29. Эмильен Жакелен (Франция)
34. Вегард Йермунсхау (Норвегия)
35. Свен Гроссеггер (Австрия)
37. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия)
38. Аристид Бегю (Франция)
40. Дмитрий Абашев (Беларусь)
47. Владимир Илиев (Болгария)
48. Маттиас Бишль (Германия)
57. Алексей Волков (Россия)
64. Сергей Бочарников (Беларусь)
66. Маттиас Дорфер (Германия)
68. Алексей Слепов (Россия)
71. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
87. Максим Воробей (Беларусь)
115. Александр Дорожко (Беларусь)

 
 
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27 января на чемпионате Европы в польском Душники-Здруй пройдет мужской спринт.

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