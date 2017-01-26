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Сегодня Валентину Белькевичу исполнилось бы 44 года

27.01.2017 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня легендарному полузащитнику сборной Беларуси и киевского «Динамо» Валентину Белькевичу исполнился бы 44 года.

Напомним, Валентин Белькевич скончался 1 августа 2014 года.

Причиной смерти Белькевича стал оторвавшийся тромб в кровеносной системе.

Любимые футболисты нашего детства. Валентин Белькевич

Футболист 10-летия в одной стране и 20-летия в другой стране. Валентин Белькевич

 
 
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Сегодня легендарному полузащитнику сборной Беларуси и киевского «Динамо» Валентину Белькевичу исполнился бы 44 года.

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