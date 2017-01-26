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Сегодня Валентину Белькевичу исполнилось бы 44 года
27.01.2017 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня легендарному полузащитнику сборной Беларуси и киевского «Динамо» Валентину Белькевичу исполнился бы 44 года.
Напомним, Валентин Белькевич скончался 1 августа 2014 года.
Причиной смерти Белькевича стал оторвавшийся тромб в кровеносной системе.
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Сегодня легендарному полузащитнику сборной Беларуси и киевского «Динамо» Валентину Белькевичу исполнился бы 44 года.
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