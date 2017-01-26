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Чемпионат Европы. Спринт. Панфилова выйдет на старт 25-й, Ильченко – 62-й, Мазурина – 70-й
27.01.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
27 января на чемпионате Европы в Душниках-Здруй пройдет женский спринт.
Чемпионат Европы
Душники-Здруй, Польша
Женщины
Спринт
Начало – в 15.30 по белорусскому времени
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
Старт-лист
2. Надин Хорхлер (Германия)
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27 января на чемпионате Европы в Душниках-Здруй пройдет женский спринт.
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