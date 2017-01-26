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Чемпионат Европы. Спринт. Панфилова выйдет на старт 25-й, Ильченко – 62-й, Мазурина – 70-й

27.01.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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27 января на чемпионате Европы в Душниках-Здруй пройдет женский спринт.

Чемпионат Европы

Душники-Здруй, Польша

Женщины

Спринт

Начало – в 15.30 по белорусскому времени

Прямая трансляция – «Беларусь 5»

Старт-лист

2. Надин Хорхлер (Германия)
3. Элизабет Хогберг (Швеция)
4. Энора Латюльер (Франция)
5. Каролин Хорхлер (Германия)
10. Жюлия Симон (Франция)
12. Анна Никулина (Россия)
15. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
16. Магдалена Гвиздонь (Польша)
17. Колин Варсин (Франция)
20. Николь Гонтье (Италия)
23. Каролине Эрдаль (Норвегия)
25. Мария Панфилова (Беларусь)
30. Дениз Херманн (Германия)
31. Вероника Виткова (Чехия)
35. Люция Харватова (Чехия)
36. Кристина Гузик (Польша)
43. Мириам Гесснер (Германия)
50. Хло Шевалье (Франция)
51. Светлана Слепцова (Россия)
53. Юлия Джима (Украина)
54. Моника Хойниш (Польша)
56. Элиза Гаспарин (Швейцария)
62. Кристина Ильченко (Беларусь)
65. Светлана Миронова (Россия)
70. Кристина Мазурина (Беларусь)
81. Дарья Виролайнен (Россия)

 
 
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27 января на чемпионате Европы в Душниках-Здруй пройдет женский спринт.

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