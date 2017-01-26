Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о знакомстве с президентом Беларуси.

– На вас когда-нибудь накатывает тоска?

– «Тоска меня съедает» — это точно не про меня. Я очень позитивный человек. Люблю жизнь, занимаюсь самыми разнообразными проектами — унывать просто некогда. Если говорить о Беларуси, мне приятно приезжать в качестве ведущего на «Славянский базар».

Но, конечно, ничто не сравнится с минской «Гонкой легенд». Прошлой осенью, кстати, очень душевно пообщались там с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он познакомил меня с сыном Николаем, который, как выяснилось, активно смотрит «Матч ТВ» и мои репортажи. Вообще я Беларусь люблю, это моя страна.

– Как реагируете на подобные комплименты от высших чинов?

– Мне приятно. Я знал, что Александр Григорьевич, так сказать, следит по мере сил и возможностей за моим творчеством. Однако это и высокий уровень ответственности. Не хочу приехать на следующую «Гонку легенд» (а я приеду) и услышать: «Дим, извини, ты раньше комментировал хорошо, а сейчас что-то испортился».

Я адекватно воспринимаю и похвалу, и трезвую критику. И отношусь с весельем к критике неконструктивной, когда, например, читаю комментарии в интернете. Но поскольку добрых людей больше, чем злых, баланс в этом плане нормальный. Меня очень греет поддержка болельщиков в этой ситуации.

– Вы комментируете биатлонную гонку, потом едете вести «Славянский базар», затем спешите на новогодний огонек... Так кто же вы в первую очередь?

– Я спортивный комментатор. Но когда начал комментировать (на телевидении я оказался 20 лет назад — в мае будет юбилей), мне захотелось расширить рамки. Я видел, как вел концерты и снимался в кино Николай Николаевич Озеров. Как работал в театре Коте Махарадзе. Понятно, что до театра я еще не добрался и вряд ли когда-нибудь доберусь. Хотя Александр Анатольевич Ширвиндт — еще один большой поклонник биатлона — всегда готов предоставить мне роль «Кушать подано». Уверен, эту фразу я произнесу блестяще.

Никто из спортивных комментаторов никогда не стоял на сцене «Славянского базара». А я стоял много раз и еще не раз приеду в Витебск. Я работал и в зале Чайковского, и в «Лужниках», и на многих площадках России и Беларуси. Это здорово, – сказал Губерниев.