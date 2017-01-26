|
Французы сыграют в финале домашнего ЧМ по гандболу
27.01.2017 09:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв — Sputnik. Мужская сборная Франции по гандболу вышла в финал Чемпионата мира, сообщает Sputnik.
Накануне в Париже состоялся первый полуфинальный матч мирового первенства. Хозяева турнира встретились со словенцами и взяли верх со счетом 31:25 (15:12).
Соперником французской команды станет победитель пары Хорватия — Норвегия.
Французы во второй раз подряд сыграют в финале ЧМ: два года назад в Катаре они выиграли золотые медали, обыграв катарцев (25:22). Всего же они пять раз становились сильнейшей гандбольной командой планеты.
В субботу, 28 января, сборная Словении в игре за 3-е место встретятся с неудачником сегодняшнего полуфинала. Решающий поединок состоится 29 января.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 27 янв — Sputnik. Мужская сборная Франции по гандболу вышла в финал Чемпионата мира, сообщает Sputnik. Накануне в Париже состоялся первый полуфинальный матч...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии