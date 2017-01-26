МИНСК, 27 янв — Sputnik. Мужская сборная Франции по гандболу вышла в финал Чемпионата мира, сообщает Sputnik.

Накануне в Париже состоялся первый полуфинальный матч мирового первенства. Хозяева турнира встретились со словенцами и взяли верх со счетом 31:25 (15:12).

Соперником французской команды станет победитель пары Хорватия — Норвегия.

Французы во второй раз подряд сыграют в финале ЧМ: два года назад в Катаре они выиграли золотые медали, обыграв катарцев (25:22). Всего же они пять раз становились сильнейшей гандбольной командой планеты.

В субботу, 28 января, сборная Словении в игре за 3-е место встретятся с неудачником сегодняшнего полуфинала. Решающий поединок состоится 29 января.