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Французы сыграют в финале домашнего ЧМ по гандболу

27.01.2017 09:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Мужская сборная Франции по гандболу вышла в финал Чемпионата мира, сообщает Sputnik.

Накануне в Париже состоялся первый полуфинальный матч мирового первенства. Хозяева турнира встретились со словенцами и взяли верх со счетом 31:25 (15:12).

Соперником французской команды станет победитель пары Хорватия — Норвегия.

Французы во второй раз подряд сыграют в финале ЧМ: два года назад в Катаре они выиграли золотые медали, обыграв катарцев (25:22). Всего же они пять раз становились сильнейшей гандбольной командой планеты.

В субботу, 28 января, сборная Словении в игре за 3-е место встретятся с неудачником сегодняшнего полуфинала. Решающий поединок состоится 29 января. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Мужская сборная Франции по гандболу вышла в финал Чемпионата мира, сообщает Sputnik. Накануне в Париже состоялся первый полуфинальный матч...

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