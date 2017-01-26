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Георгий Кондратьев: «Возвели хоккейных дворцов по всей стране, а футбольного ни одного нет»

27.01.2017 09:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев порассуждал о проблемах белорусского футбола.

«Главный тренер для сборной? Как ни странно – я за иностранца, но только за опытного специалиста, у которого есть авторитет. Не такие уж и большие запросы у тренеров сборных: на чемпионате Европы во Франции было много специалистов, зарплаты которых по 10 тысяч евро. И это в финальной стадии турнира. Можно при желании найти опытного, который много не попросит. Желательно с Западной Европы.

Расширение чемпионата мира? Нужно не смотреть на расширение количества участников финальных частей чемпионатов Европы и мира, а развивать белорусский футбол, строить современные арены, притягивать зрителей. А пока что только разговоры…

Дожили: в Минске который год нет нормального стадиона! Для того, чтобы изменить ситуацию, нужна заинтересованность в высших кругах. А то возвели же хоккейных дворцов по всей стране, а футбольного стадиона ни одного нет», – заявил Кондратьев.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев порассуждал о проблемах белорусского футбола.

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