﻿ Александр Шагойко: «У Тишкевича совести ноль целых ноль десятых. Как можно, обманув людей, отсуживать у них деньги?». 21.by
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Александр Шагойко: «У Тишкевича совести ноль целых ноль десятых. Как можно, обманув людей, отсуживать у них деньги?»

27.01.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Ислочи» Александр Шагойко высказался о людях, участвовавших в договорном матче.

– С кем-нибудь из людей, участвовавших в организации договорного матча,  пересекались с тех пор?

– Не довелось. Во-первых, мы и в команде близко не контактировали. Да, были знакомы, при встрече находили какие-то общие темы, но не более. А после летних событий — тем более. Не как Жуковский, «руки не подам», однако диалог с ними точно вести не стану.

– Какое решение суда в отношении их считаете адекватным?

– Эти люди должны выплатить очень крупный денежный штраф, возместить ущерб. Спонсор от «Ислочи» отказался, на клуб наложили штраф, этим игрокам платили зарплату — все это они должны вернуть.

Ну а что тот же Тишкевич подал в суд, речь идет... нет, не о совести, ее у него ноль целых ноль десятых. Скорее о наглости: как можно, обманув людей, отсуживать у них деньги? Ты ведь нарушил закон. И он еще приходил в раздевалку, общался с кем-то.

Если бы вдруг подобное произошло со мной, не смог бы на глаза показаться людям, которых подставил. В общем, тюрьма и сроки — это, конечно, запределельно, но штрафами надо наказывать, – сказал Шагойко.

 
 
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Защитник «Ислочи» Александр Шагойко высказался о людях, участвовавших в договорном матче.

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