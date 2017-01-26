Защитник Александр Шагойко продлил контракт с «Ислочью».

Напомним, футболист перешел в «Ислочь» в минувшее межсезонье. За сезон 2016 года сыграл в 25 матчах чемпионата и одном матче Кубка Беларуси. Стал лучшим бомбардиром команды, забив 6 мячей и отдав 3 голевые передачи.