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Директор РНПЦ Загородный: «Чтобы завершить возведение нового здания и туда въехать, потребуется порядка 14,3 млн долларов»

27.01.2017 11:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор Республиканского научно-практического центра спорта Геннадий Загородный назвал сумму, необходимую для достройки нового здания.

– По-настоящему развернуться наверняка не дает отсутствие собственной базы?

– К сожалению, это действительно большая проблема. Потому что медицинская часть, помимо нашего центрального офиса на улице Воронянского, включает еще пять филиалов по Минску и району, расположенных при РЦОПах по легкой атлетике, теннису, на «Минск-Арене», в «Раубичах» и «Стайках». Научные же исследования по-прежнему проводятся на базе БГУФКна проспекте Победителей. И объединить их в единый научно-медицинский блок не всегда бывает удобно.

– Есть ли надежда справить новоселье в 2017 году?

– Похоже, нет. Но, по крайней мере, нам пообещали в первом-втором квартале возобновить строительство 7-этажного здания РНПЦ. Все необходимые документы уже собраны и подготовлены на уровне Совмина. На то, чтобы завершить возведение объекта и туда въехать, потребуется порядка 28 млн рублей (примерно 14,3 млн долларов – прим.).

В принципе, это небольшая для государства сумма. А с учетом того, что в 2019 году в Минске пройдут Европейские игры, вопрос обретения собственной современной базы приобретает особую актуальность. Это даст толчок развитию спортивной науки, позволит качественно отработать на самом форуме и всем иностранным коллегам показать, что мы, скажем так, не лыком шиты, – сказал Загородный.

 
Теги: Минск
 
 
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Директор Республиканского научно-практического центра спорта Геннадий Загородный назвал сумму, необходимую для достройки нового здания.

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